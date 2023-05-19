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Orkestra şefi Nisan Ak'ın paylaşımı gündem oldu: 'Kadınların görünürlüğüne önem veriyorsan ikinci turda oy ver'

Orkestra şefi Nisan Ak, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Türk kadın besteci Merve Dedeoğlu’na ait eseri paylaşan Ak, yayımladığı videoda “Demokrasinin devamı için kadınların görünürlüğüne önem veriyorsan ikinci turda oy ver" ifadelerini bulunarak çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:45
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Türkiye’nin üçüncü kadın şefi Nisan Ak, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile seçmenlere 'ikinci turda oy ver' çağrıda bulundu.

Yönettiği orkestrayla Türk kadın besteci Merve Dedeoğlu’na ait eseri paylaşan Ak “Demokrasinin devamı için kadınların görünürlüğüne önem veriyorsan ikinci turda oy ver. Türkiye’nin geleceği hepimizin elinde. Birlikte demokrasi ve eşitlik için hareket edelim” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN DEVAMI İÇİN!"

Ak paylaşımında “Merhaba ben Nisan. Orkestra şefiyim. Yüksek lisansa kadar tüm eğitimi Türkiye’de aldım. Bu ülkenin eğitimi ve demokrasisi beni büyüttü, yetiştirdi. Şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde orkestraları profesyonel olarak yönetiyorum. Bu eser Türk kadın besteci Merve Dedeoğlu’na ait. Demokrasinin devamı için kadınların görünürlüğüne önem veriyorsan ikinci turda oy ver. Türkiye’nin geleceği hepimizin elinde. Birlikte demokrasi ve eşitlik için hareket edelim” dedi.


Nisan Ak 2023 seçimleri

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