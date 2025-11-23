Orkun Özeller'den Öcalan için suç duyurusu: 'Örgütü yönetmese muhatap alınır mıydı?'

Çözüm sürecine yönelik eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayetiyle yaklaşık 2 ay tutuklu kalan Emekli Albay Orkun Özeller'den dikkat çekici bir adım geldi. Özeller, tutuklanması sonrasında da örgüt liderliği yaptığı gerekçesiyle PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüphelinin, İmralı'da özel cezaevinde cezasını çekmeye başladıktan sonra da örgütü yönetmeye devam ettiğine dikkat çekilen başvuru dilekçesinde Öcalan'ın örgüt hiyerarşisindeki yerine ve açıklamalara atıf yapıldı. PKK'nın 2006-2024 yılları arasında düzenlendiği ve 206 asker, 13 korucu, 4 polis ve 87 sivilin şehit olduğu saldırılar belirtildi.

'KAÇMA ŞÜPHESİ'

Başvuruda Öcalan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 302. Maddesi, 314. Maddesi ile araç suçlar ve tespit edilecek diğer suçlar kapsamında soruşturma yürütülmesini, ''Umut hakkı'' şeklindeki siyasi söylemler neticesinde şüphelinin serbest kalarak kaçma şüphesi bulunduğundan tutukluluğa sevkini ve ardından kamu davası açılması talep edildi. Başvuru sonrası Cumhuriyet'e konuşan Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, "Hükümlülerin dış dünya ile irtibatı tamamen kesilmez. Avukat, aile, milletvekili görüşleri yapabilir, mektup gönderebilirler. O halde bu vasıtalarla dışarı talimat gönderebilirler. Hatta Öcalan örneğinde, video mesaj paylaşımı gibi infaz kanunlarımızda yeri olmayan bir uygulamaya dahi imza atılmıştır" anımsatmasında bulundu.

'SOMUT DELİLLERE DAYALI'

"Eğer Öcalan terör örgütünü yönetmiyor olsaydı ne siyasiler onu muhatap alır ne de örgüt onun talimatlarını yerine getirirdi" diyen Av. Kozan, "Biz somut delillere dayalı bir suç duyurusunda bulunduk. Zamanaşımına uğramış suçlar da değildir. Terörsüz bir Türkiye için bu örgütle mücadele sırasında çok şehit verdik. Çok sayıda masum vatandaşımızın canına kıydılar" dedi. "Başsavcılığın soruşturmaya başlamadan bir ihbar numarası vererek dosyayı bir kenarda bekletebileceğine değinen Av. Kozan, "Olması gereken ise soruşturmaya başlaması ve şüpheliyi tutukluluğa sevk etmesidir. Eğer atılı suçlardan takipsizlik kararı verilirse, anlaşılacaktır ki Öcalan, 1999’dan beri PKK’yı yönetmemektedir. O halde hangi gerekçe ile bir terör hükümlüsüne meşruiyet kazandırıldığını siyasetin açıklaması gerekir" ifadelerini kullandı.