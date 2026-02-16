Orkun Özeller’e engel ve tehdit: 'Bozkurtların nefesi ensesinde'

Yeni çözüm sürecine yönelik açıklamaları nedeniyle bir süre tutuklu kalan emekli albay ve yazar Orkun Özeller’e karşı yeni bir engelleme de Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde yaşandı. Özeller’in bugün Turgutlu’da yapılması planlanan konferansı, salon tahsis eden Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iptal edildi.

Oda tarafından yapılan açıklamada iptal gerekçesi olarak “Afişlerden edinilen siyasi içerik izlenimi”, “ideolojik içerikli etkinliklere izin verilmemesi” gösterildi. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

“FETÖ ARTIĞI”

“Bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısıyla ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye hedefini bir devlet politikası haline getirmesi, ülkemizin ikinci yüzyılında büyük ve kararlı hedefimiz, iftihar vesikamız olmuştur” anımsatmasını yapan Tosuner, ancak “FETÖ artıklarının Türkiye genelinde ve Manisa’da hain ve işbirlikçi odaklar tarafından yeniden canlandırılmaya çalışılması ve İkbal arayışları, beyhude bir çabadır. Kendilerine göre bilirkişiymiş gibi hareket eden ‘Şehrin abisi’ ‘Şehrin doktoru’, ‘Türkiye’nin Emekli Komutanı’ gibi değişik dernek ve ne idüğü belirsiz farklı unvanlardan kişileri bir araya getirerek, çeşitli yerlerde seminer verdirerek, toplantı ve programlar yaparak algı oluşturduklarını zanneden fitne ve şer odaklarını biliyor, görüyor ve yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KİRLİ SENARYOLAR”

“Hiç kimse Terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya, yok saymaya, ihanet söylemleriyle sulandırmaya, bulandırmaya ve kışkırtıcılık yapmaya kalkışmasın” uyarısında bulunan Tosuner, “MHP olarak bu kirli senaryoların farkındayız ve gözlerimiz bu kirli senaryoların tertipleyicilerinin üzerlerinde ve bozkurtların nefesleri de enselerindedir. Hakkın ayrı bir şey, haddin ise ayrı bir şey olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

“VALİDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Cumhuriyet’e konuşan Özeller, “Davet üzerine katılacağım bir etkinlik daha iptal edildi” dedi. Kendisine bu etkinliklerin iptal edilmesine ilişkin Manisa Valisinin talimatı olduğu yönünde bilgi geldiğini söyleyen Özeller, “Sayın Valimizden bu iddialara ilişkin açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ENGEL OLAMAYACAKLAR”

Turgutlu’da, Sur’daki çatışmalarda şehit olan Ali Şahin’i mezarı başında ziyaret ettiğini belirten Özeller, sözlerine şöyle devam etti:

“Devletim aleyhine en ufak bir sözüm söz konusu olamaz. Sur’da şehit olan Ali Şahin’ler neden şehit oldu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun anlatılmasının istenmediğini de görüyoruz. Oysa biz, yeni Ali Şahin’ler şehit olmasın diye anlatmak istiyoruz. Suç teşkil eden hiçbir ifade kullanmıyoruz. Bundan önceki engellemeler halkla kucaklaşmamızı engelleyemedi. Şehit yakını ve gazileri ziyaret etmeye, onların ve Türk milletinin sesi olmaya devam edeceğim.”