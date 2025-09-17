Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrası sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından gözaltına alındı. Peki, Orkun Özeller kimdir? Emekli Albay Orkun Özeller neden gözaltına alındı?

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

1971 doğumlu olan Özeller, 2025 itibarıyla 54 yaşındadır.

Askeri Kariyer

Emekli Albay Özeller, 28 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kariyerinde özellikle özel kuvvetler (bordo bereliler) içerisinde görev yaptı.

Yazarlık Kimliği

Orkun Özeller, askeri kariyerinin ardından yazarlık alanında da tanınmaktadır. "İncirlik Ağacı" ve "Sura Kim Üfledi" gibi eserleriyle edebiyat ve analiz dünyasında da bilinmektedir.

ORKUN ÖZELLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri sonrasında sosyal medyada MHP yöneticileri ve üyelerinden gelen tehditler üzerine gözaltına alındı. Özeller hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmiş olup, Ordu Adliyesi’nde ifade verdiği öğrenildi.