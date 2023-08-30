Orman alanına millet bahçesi
İstanbul’da betonlaşmayan sayılı yeşil alanlar da ranta açılıyor. Kuzey Ormanları’nın uzantısı olan Ümraniye’deki ormanlık alanda millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle ağaç kesimi yapıldığı iddia edildi.
Trabzon Parkı olarak bilinen alanda Trabzon Millet Bahçesi yapım çalışmalarında yüzlerce ağaç kesildiği belirtildi. AKP’li Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan kesim tepki çekerken Ümraniye Kent Savunması’ndan Bulut Can Okuducu, durumu “Millet bahçesi gibi çalışmalar hazır ormanlık alanlara değil, ağaçlandırılması gereken çorak alanlara yapılmalı” şeklinde değerlendirdi.
Okuducu millet bahçesi olarak değerlendirilecek alanın 20 dönümü bulduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Bu orman Kuzey Ormanları’nın Ümraniye sınırları içinde kalan küçük bir parça. Şimdiye kadar kentleşmeden dolayı önemli bir bölümü zaten betonlaştı. Kalan ormanlık alanlar da betonlaşıyor.”
‘TOPRAĞI ÖLDÜRÜYOR’
Ormanın içerisinde yol yapım çalışmaları yapıldığını ve tesislerin inşa edileceğini de aktaran Okuducu, “Geniş yollar açıyorlar ve kesim yapıyorlar. Çakmak Spor Kulubü’nün yıkılan tesisinin de bu alan içerisinde yapılması için hazırlıklar var. Şimdiye kadar yüzlerce ağaç kesildi. Sadece inşaat alanı değil toprağın kendisi de betonlaşıyor. Ormanlık alan içerisine tesis yapıldığında toprağın geri kalanı da verimini yitiriyor” dedi.
10’AR DÖNÜMLÜK ALAN HEDİYE!
Ormanların kentin nefes alan hücreleri olduğunu vurgulayan Okuducu, “Canlı dokuyu bozmak yerine kamuya ait çorak alanlar ağaçlandırılıp nefes alınır hale getirilebilir. Mesela Avrupa Konutları’na ya da Sinpaş projesi’ne 10’ar dönümlük alan hediye edilmişti. Buralar neden ağaçlandırma çalışmalarıyla değerlendirilip halkın hizmetine sunulmadı? Biz Ümraniye halkını ormanına sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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