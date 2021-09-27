Orman Genel Müdürlüğü, 155 aracı Cumhur İttifak’ı belediyelerine hibe etmiş

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Orman yangınlarına yeterli müdahalede bulunamadığı gerekçesiyle eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) kaynaklarının, yangınla mücadele yerine Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığı ortaya çıktı. OGM, sahibi olduğu 155 aracı, daha önce yaptığı gibi açık artırma ile satıp gelirini yangınla mücadelede kullanmak yerine, hiçbir duyuru yapmadan AKP ve MHP’li belediyelere hibe etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu durum, kanunlara açıkça aykırıdır, görevi kötüye kullanmaktır, çürümüşlüğün resmidir” dedi.

Cumhuriyet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın araç yardımlarının yüzde 97’sini sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktardığını, “İşte AKP’nin adaleti” manşeti ile kamuoyuna duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı OGM’nin de araç hibelerinin tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yönlendirdiği ortaya çıktı. CHP’li Torun, OGM’ye bağlı bölge müdürlüklerinin ellerindeki bazı araçları dönem dönem ihaleyle ve açık artırma usulüyle satışa çıkardığını belirterek “Buradan elde edilen kazanç da müdürlüğün bütçesine eklenir. Ancak son dönemde bu uygulamanın dışına çıkılarak araçların belediyelere aktarıldığını tespit ettik. Bu kapsamda, OGM son iki yılda elindeki 155 aracı belediyelere hibe etme kararı almış. Fakat sürece ilişkin tüm belediyelere bir duyuru yapılmadan araçların tamamı el altından AKP ve MHP’li belediyelere hibe edilmiş. AKP’li 123 ve MHP’li 32 belediyeye birer araç gönderilmiş” dedi.

‘VATANDAŞA GASP’

Torun, bütçesi ve personel sayısı azaltılan ve bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kaldığı ortaya çıkan OGM’nin araçlarının da AKP ve MHP’li belediyelere aktarılmasına ilişkin, “İktidarın çürümüşlüğünün resmidir” ifadesini kullandı. Bu araçların yurttaşların vergilerinden oluşan kaynaklarla alındığına dikkat çeken Torun, “Eğer hibe edilecekse tüm belediyelere eşit paylaştırılması gerekir. İktidar, devletin tüm kaynaklarını kendi belediyelerine aktararak, muhalefet belediyelerinde yaşayan vatandaşların hakkını gasp ediyor, oyunu alamadığı vatandaşa hizmet götürülmesini engelliyor. Biz onların gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya ve vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.