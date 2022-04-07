Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak

07 Nisan 2022 Perşembe, 12:40

Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilan, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca alınacak 5 bin geçici işçinin 3 bin 937'si 'diğer orman işçisi' pozisyonunda, 500'ü itfaiyeci olarak, 280'i aşçı statüsünde, 183'ü diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar kategorisinde, 100'ü de işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda istihdam edilecek.

Geçici işçilerin 74'ü Orman Genel Müdürlüğü’nün İstanbul teşkilatına alınacak. Bunların 49’u diğer orman işçisi, 6’sı diğer fidanlık işçileri ve bahçıvan, 10’u itfaiyeci, 3’ü işletme elektronik bakımcısı, 5’i aşçı olarak çalıştırılacak.

Alıma ilişkin açık iş ilanları, 11-15 Nisan'da İŞKUR üzerinden yayınlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek. Alım yapılacak orman bölge müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.