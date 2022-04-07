Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alacak. Alım için yapılacak kuranın yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açık iş ilanında belirtilecek. Alım yapılacak orman bölge müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak.
Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilan, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca alınacak 5 bin geçici işçinin 3 bin 937'si 'diğer orman işçisi' pozisyonunda, 500'ü itfaiyeci olarak, 280'i aşçı statüsünde, 183'ü diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar kategorisinde, 100'ü de işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda istihdam edilecek.
Geçici işçilerin 74'ü Orman Genel Müdürlüğü’nün İstanbul teşkilatına alınacak. Bunların 49’u diğer orman işçisi, 6’sı diğer fidanlık işçileri ve bahçıvan, 10’u itfaiyeci, 3’ü işletme elektronik bakımcısı, 5’i aşçı olarak çalıştırılacak.
Alıma ilişkin açık iş ilanları, 11-15 Nisan'da İŞKUR üzerinden yayınlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek. Alım yapılacak orman bölge müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
- 'Al yazmalım' anıtında mahsur kaldı
- 'Pencere yöntemi' ile dolandırıcılık iddiası
- 'Kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar
- İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
- Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
- Üzerinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalandı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede
- Taksim'de feci olay: Aralarına alıp darp ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin davasında karar
- Diyanet şikayet etmişti: RTÜK'ten ceza açıklaması
- O ülkede tehlike çanları: Kıtlıkla karşı karşıya
- Ev kiralamada öncelik fiyat oldu
- 'Kaşıkçı' kararının ardından çarpıcı iddia
- 19 yaşındaki moto kuryenin öldüğü kazada yeni gelişme
- Cumhur İttifakı'nda 'zam' krizi
- Sürekli posta pulları ve ilkgün zarfı
- ABB'den çiftçilere milyonlarca fide desteği
- Kılıçdaroğlu'dan 'Yavaş' açıklaması