Tuncay Mollaveisoğlu, yanan ormanlardaki 'tarihi vurgun'un ayrıntısını anlattı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 22:33

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl yaşadığı orman yangınlarının arka planını yazmıştı.

Adına, “orman emvali” denilen odun, direk, kereste gibi ürünlere dönüşen orman değerlerinin satışında büyük vurgun yapıldığını yazan Mollaveisoğlu, metreküpü 2.500 TL olan tomruk, 1600 TL olan telefon direği, 1500 TL olan kâğıtlık oduna rağmen milyonlarca metreküp emval, ortalama 100 TL’den satıldığını aktarmıştı.

BÜYÜK VURGUN

Mollaveisoğlu, AKP iktidarı orman alanlarındaki emval değerleri 7 milyon metreküp düşük göstermesinin yanı sıra tomruk, telefon ve maden direkleri, kabuklu-kabuksuz kâğıtlık, sanayi ve yakacak odunu gibi milyarlarca lira tutan emvali de değerinin çok altında satarak büyük vurguna imza attığını belirtmişti.

"İHALESİZ VERDİ"

Mollaveisoğlu, vurgunun ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

"Kanım dondu" diyerek konuya dair yeni bilgiler veren Mollaveisoğlu, "Yangınlar bittikten sonra AKP, yangın alanlarını apar topar yandaş şirketlere verdi. Şirketler içinde bulunan ağaçları kesti" dedi.

"Piyasa fiyatı 2500 metreküp olan emvali (bir oramnı içinde bulunan ekonomik değerlerin tamamı) dolayısıyla bu yanan alanlarda 20 milyon metreküp emvali olduğu tespit edildi" diyen Mollaveisoğlu, "Fakat, Orman Genel Müdürlüğü'nün bunu yandaşlara ihale ederken 13 milyon metreküp üzerinden dağıttı. İhalesiz verdi" şeklinde konuştu.

YANDAŞ'A SATIŞTA BÜYÜK FARK

"Yandaşların tomruğun metreküpünü 100 TL ortalama ile satın aldığını" belirten Mollaveisoğlu, "Yandaş şirketler, normal şartlarda o tomruğun metreküpüne 2.500 TL ödeyeceklerdi" ifadelerini kullandı.