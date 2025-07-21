Orman Genel Müdürlüğü yeşil alan 'şartlı bağış' yaptı: AKP’li Adapazarı Belediyesi, ticari yapı dikti!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yeşil alan statüsündeki bir araziye 23 dükkândan oluşan ticari bina yapıldığı ortaya çıktı, olaya ilişkin tartışmalar sürerken konu Meclis gündemine taşındı.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, alanın Adapazarı Belediyesi’ne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “şartlı bağış” yoluyla verildiğini dile getirirken, “Kamu yararı açıkça hiçe sayılmıştır. Adapazarı Belediyesi hakkında derhal soruşturma açılmalıdır” dedi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan ise, sürecin usulsüzlüklerle dolu olduğunu, belediyeye bağlı yöneticilerin belgelerle sabit peşkeş ilişkilerine girdiğini belirtti.

“YEŞİL ALAN TİCARET ALANINA ÇEVRİLDİ”

CHP’li Taşkent’in TBMM’de gündeme getirdiği “Meserret Bahçe” olarak bilinen alana dair iddialar, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığına işaret etti.

Taşkent, “Yeşil alan olarak ayrılmış bir arazide, 23 dükkân ve ofisten oluşan devasa bir bina inşa edilmiştir. Bu, kent hakkının ve kamu menfaatinin yok sayılmasıdır” dedi.

ORMAN’DAN ‘ŞARTLI BAĞIŞ’, BELEDİYEDEN DÜKKÂNLAR

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan, söz konusu alanın Adapazarı Belediyesi’ne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “şartlı bağış” yoluyla verildiğini, yalnızca kamu yararına ve yeşil alan olarak kullanılmak şartıyla devredildiğini anlattı. Ancak belediyenin, bu şartı hiçe sayarak belediye meclisinden kararla alanı ticari alana çevirdiğini aktaran Özkan, “Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanındaki bu alan parka ya da halkın faydalanacağı bir projeye dönüştürülebilirdi. Bunun yerine ihale yapıldıktan sonra dükkanlar inşaa edildi” dedi.

“YEŞİL ALAN DIŞINDA KULLANIMDA GERİ ALIRIZ”

Skandalın inşaattan önce belgelerle duyurulduğunu belirten Özkan, Orman İşletmesi'nin 2021 yılında belediyeye resmi e-tebligatla uyarı gönderdiğini söyledi. Tebligatta, alanın yalnızca yeşil alan olarak kullanılabileceği, aksi takdirde geri alınacağı belirtiliyor. Ancak bu uyarıya rağmen belediye, ihaleye çıkıp inşaata başladı.

MECLİS ÜYELERİ YANILTILDI, SÖZLEŞMELER DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu olayla ilgili dikkat çeken bir diğer iddia ise belediye meclisi üyelerinin yanlış bilgilendirilmesi.

Özkan, “Meclis üyelerine buranın kamu yararına bir proje olacağı söylendi. Oysa yapılan ticari bir bina” dedi.

Ayrıca yüklenici firmayla yapılan sözleşmenin usulsüz şekilde değiştirildiğini ve farklı bir firmaya devredilmiş gibi gösterildiğini belirten Özkan, “Ortada evrakta sahtecilik var. İki farklı sözleşme elimizde mevcut” ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINA ‘SORUŞTURMA GEREKMEZ’ YANITI

Özkan, 2024 yılı Ocak ayında Adapazarı Belediyesi’ne bahsi geçen konu hakkında dava açtığını, konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşıdığını ancak yaklaşık bir yıl sonra dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan “Belediye başkanının soruşturulmasına gerek görülmemiştir” şeklinde yanıt geldiğini belirtti.

Bu karara da itiraz ettiklerini aktaran Özkan, geçtiğimiz ay müfettişlerin bazı meclis üyelerini ifadeye çağırdığını ancak belediye yönetimi hakkında henüz resmi bir işlem yapılmadığını söyledi.