Orman Genel Müdürlüğü’nden önümüzdeki 3 gün için uyarı
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının" denildi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangını konusunda yurttaşları uyardı.
OGM’nin sosyal medya hesabından ‘Dikkat’ notuyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
*“Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının. Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın.”
??DİKKAT!— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 16, 2022
Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz.
Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının.
Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın. pic.twitter.com/78txheKhj3
BİR UYARI DA VALİLİKTEN
Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki üç gün boyunca hava sıcaklığının artacağını, nem oranının düşeceğini ve ani şiddetli rüzgarların çıkmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Valilikçe daha önce yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.”
Değerli Vatandaşlarımız;— Muğla Valiliği (@tcmuglavaliligi) July 16, 2022
Özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur. pic.twitter.com/veSAsEGHdu
METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde olması muhtemel orman yangını disk değerlendirmesi yaparak yangına karşı uyarına bulunmuştu.
Açıklamada, “17 Temmuz saat 09 ile 18 Temmuz saat 22’ye kadar sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 38-42 derece arasında olacak. İç kesimlerde 32-36 derece sıcaklık oluşacak. Yüzde 10-30 ile nem oranı düşük seviyede seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 30-50 kilometre/saat beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.
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