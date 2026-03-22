Orman haftasında iktidarın 23 yıllık orman karnesi: 'Geleceğimizi 50 yıl öncesinden tükettik'

Tarım Orman-İş Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, 21-26 Mart Dünya Orman Haftası kapsamında AKP iktidarının ormancılık karnesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Türkiye ormancılığının 2002 yılından bu yana “korkunç bir yıkımla” karşı karşıya olduğunu belirten Durmuş, “2002’de Orman Bakanlığı bağımsız bir bakanlıktı. Bağlı kuruluşlar vardı. bu kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ORKÖY Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü gibiydi. AKP iktidar olduktan sonra ilk iş ORKÖY ve Ağaçlandırma Müdürlüğü’nü kapattı. Ağaçlandırma, orman ekosisteminin sürekliliğini sağlıyordu. AKP’nin bunu daire başkanlığına indirmesinin sebebi ormana bakış açısının farklılığı. ORKÖY’ün temel amacı orman köylüleri korumaktı. Ormancılık faaliyetlerinin orman köylüleri aracılığıyla yürütülmesiydi. Bunun dayanağı da anayasadır. Ama ne yazık ki anayasaya aykırı hükümler çıktı” dedi.

‘SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ’

1956 yılında yasalaşan ‘Orman Kanunu’nun AKP iktidara gelinceye kadar yalnızca 15 kez değiştiğine, AKP iktidarında toplam 30 değişiklik yapıldığına dikkat çeken Durmuş, “Bu değişikliklerin hepsi ormanların amaç dışı kullanımına yönelikti. Birçoğu da anayasanın ilgili maddesine aykırıydı” ifadelerini kullandı.

Orman Yasası içerisinde 2018’de eklenen ek-16 maddesiyle Cumhurbaşkanına “orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılma” yetkisinin verildiğini anımsatan Durmuş, “2002’den 2024’e kadar toplam 83 bin adet ve 780 bin hektar alanı içeren alan enerji, maden, turizm gibi gerekçelerle orman alanı dışarısına çıkartıldı. Bu, 1956’dan 2002’ye kadar toplam çıkartılan alanın bin katı fazla. Hepsi yerli ya da yabancı sermayeye peşkeş çekildi” tepkisini gösterdi.

‘PERSONEL BAĞIMSIZ GÖREV YAPAMIYOR’

Orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarının sözleşmeli personel olarak işe alınmaya başladığını söyleyen Durmuş, “O personelin iş güvencesi, yöneticilerin iki dudağının arasında olduğu için bağımsız görev yapamıyor” değerlendirmesini yaptı.

Orman köylülerinin kurduğu kooperatif üye sayılarında düşüş yaşandığını da dile getiren Durmuş, “2002 yılı öncesinde orman köylülerinin kurduğu kooperatiflere üye sayısı yaklaşık 600 bin iken, 2025 yılında üye sayısı 350 bin köylüye düştü. Geçinemeyince insanlar kooperatifleri de terk ediyor” diye konuştu.

Orman üretimininin fazlalığının verdiği zarara da dikkat çeken Durmuş, “2002 ve öncesi yapılan orman üretimi ortalama 6-7 milyon metreküp iken, 2025 yılında 30 milyonun üzerine çıkartıldı. Bu, gerçekten Türkiye için büyük bir yıkım. 2025 yılında kesilen ağaçlar, aslında 2080 yılında kesilmeliydi. Biz, 50 yıl önceden geleceğimizi tükettik” dedi.