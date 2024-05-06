Orman İşletme deposunda patlama: 2’si ağır, 3 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda damgalama tankında yaşanan patlamada 2’si ağır, 3 işçi yaralandı.
Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda, saat 13.30 sıralarında ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yanarak yaralandı.
2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vüdunda yanıklar olan işçilerden Abdülkadir T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, Faik Y. ve Selçuk Y. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Y. ve Selçuk Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki