Orman yangınına neden olan kaynakçı tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinin Çile Mahallesi'nde dün tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan arazi sahibi D.Y. (32), prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) ile kaynakçı M.Ş.T'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaynakçı M.Ş.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NELER OLMUŞTU?

Dün Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edilmiş, müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, yangının kaynakçı ustası M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımında demir kaynağı yaptığı sırada çıktığını belirlemiş, M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. ve M.A.Y'yi yakalamıştı.