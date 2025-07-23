Orman yangınında 10 işçinin ölmesi sonrası Türkiye yasta, muhalefet öfkeli: 'Bu bir cinayet!'

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında, resmi açıklamalara göre 10 orman işçisi ve arama kurtarma gönüllüsü hayatını kaybetti. Yaşanan felaket, siyasetin de gündeminde geniş yer buldu. Muhalefet temsilcileri sert açıklamalarda bulunurken, iktidar kanadı başsağlığı mesajları paylaştı.

ÖZEL: 'BU SORUMSUZLUĞUN HESABINI MİLLET SORACAK'

Eskişehir’deki orman yangınlarında 11 orman işçisinin hayatını kaybetmesi üzerine Bakırköy’deki mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

“Seyitgazi’de iki gündür yangın sürüyor. Kontrol ettik diyorlardı. Fethiye bölgesinden çok acı haber geldi. 11 orman işçimizi arkadaşımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun. Bu kolay ölümler ülkesinde… Artık dünyada böyle ölümler yok… Almanya'da Fransa'da İngiltere'de yüz yıldır amdenlerde böyle ölümler yok. Ne bazı mesleklerin fıtratında bu var, ne orman yangınıyla mücadele ederken şehit vermenin izahı var. Tam acıları, adaleti konuşurken bu acı haberi alıyoruz… Başımız sağ olsun. Bu sorumsuzluğun bu kötü yönetimin hesabını bu millet soracak elbet."

CHP’Lİ YÜCEL: THK UÇAKLARINI SATANLARIN VİCDANI RAHAT MI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit düşen orman işçilerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarını sattıranların acaba vicdanları rahat mı? Gece rahat uyuyabiliyorlar mı? Yazıklar olsun!”

ÖZÇAĞDAŞ: 'BU KAYIPLAR KADER DEĞİL'

CHP'li vekil Suat Özçağdaş ise, "Eskişehir’deki yangına müdahale ederken yaşamını yitiren orman emekçileri, sadece bir yangını söndürmeye değil; yılların ihmalini, liyakatsizliğini ve doğa düşmanı düzeni durdurmaya çalışıyordu. Bu kayıplar kader değildir. Bu kayıplar, kamu yönetiminde liyakatin, bilimin ve kamucu anlayışın terk edilmesinin sonucudur. Şehit olan emekçilerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

KARACA: ‘ÖNLEMİNİZ’, ATEŞİN ORTASINA KORUMASIZ İŞÇİYİ SÜRMEK Mİ?

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da, işçilerin ölümünü sert sözlerle değerlendirdi:

“Bu apaçık bir cinayettir. Göz göre göre, bile isteye işledikleri bir cinayet! Defalarca uyardık. Soru önergeleriyle, meclis konuşmalarıyla orman işçilerinin koşullarını gündeme getirdik. Dedik ki: Mevsimlik işçilere sefalet ücreti veriyorsunuz. Yangınla canı pahasına mücadele eden bu emekçilerin ne iş güvenliği var, ne ekipmanı, ne de güvencesi! 5 işçinin yapması gereken iş 2 işçiye yaptırılıyor. 24 saat dinlenmeden çalışıyorlar. Ama iktidar duymadı, görmek istemedi. Ve bugün 53 TL yevmiye ile ateşe sürülen 11 işçi kardeşimiz artık aramızda değil. Sermaye düzeninde işçilerin canı bu kadar ucuz! Neden kadrolu, donanımlı orman işçileri istihdam edilmiyor? Neden taşeron sisteminden, güvencesiz çalıştırmadan vazgeçilmiyor? Yangına karşı tek ‘önleminiz’, ateşin ortasına korumasız işçiyi sürmek mi? Geçici çözümlerle, göstermelik açıklamalarla bu katliamın üzeri kapatılamaz!”

ERKAN BAŞ: 'GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FELAKET!'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, yaptığı paylaşımda; "Göz göre göre gelen felaketler karşısında iktidarın bu vurdumduymazlığına, tedbirsizliğine lanet olsun! Her gün başka bir emekçinin katledildiği haberini mi alacağız, böyle düzene lanet olsun!" dedi.

DEM PARTİ: “MEVCUT EKSİKLİKLER DERHAL GİDERİLMELİ”

DEM Parti de sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı:

"Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren orman emekçilerine rahmet diliyoruz, ailelerine ve tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Orman yangınlarına karşı etkin mücadele yöntemlerinin eksikliği maalesef bu felaketlerin her sene daha da ağır sonuçlar doğurmasına yol açıyor. Erken uyarı sistemlerinden hava destekli müdahale araçlarının artırılmasına ve yangınla mücadele ekipmanlarının modernizasyonuna kadar birçok alanda mevcut eksiklikler derhal giderilmelidir."

KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu: "Eskişehir’de orman yangını esnasında yaşamını yitiren 10 kahraman orman emekçisi kardeşimizin vefat haberi içimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan: "Tarifsiz bir acı… Eskişehir'de orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan 11 orman işçimize Allah'tan rahmet; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. İçimizi yakan bu haberlerin son olmasını temenni ediyorum”

İKTİDAR CEPHESİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Facia sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eskişehir'de 'Yeşil Vatan'ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."