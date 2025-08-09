Orman yangınında alevlerin arasında kalan ekiplerin görüntüleri ortaya çıktı... Ölümle burun buruna!

Çanakkale'de dün başlayıp bugün kontrol altına alınan yangınla mücadele eden ormancıların alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Orman yangınında alevlerin arasında kalan ekiplerin görüntüleri ortaya çıktı!



Orman yangınıyla mücadele eden ekiplerin alevlerin arasında kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı pic.twitter.com/eeJGiJt4Ql — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 9, 2025

ÇANAKKALE'DE 2 GÜN SÜREN ORMAN YANGINI

Dün öğle saatlerinde Sarıcaeli köyünde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa süre içinde rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Hastane, üniversite ve yaşlı bakım merkezini tehdit ederek boşaltılamasına neden olan yangında çok sayıda köy boşaltılmıştı. Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞ!

Köyleri küle çeviren yangınla mücadele eden ormancıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sarıcaeli köyünden Radar yolu mevkisinde ilerleyen "A55 Kirazlı" ekibi, rüzgarın etkisiyle bir anda parlayan alevlerin arasında kaldı.

Telsiz aracılığıyla merkez ile haberleşen ormancıların araç içindeki anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.