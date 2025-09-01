Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orman yangınları sürüyor: 5 köy tahliye edildi!

1.09.2025 18:50:00
Kastamonu-Karabük sınırında süren iki orman yangını sebebiyle 5 köy tahliye edildi.

Kastamonu-Karabük sınırında süren iki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ekipler yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Rüzgar sebebiyle Araç ilçesinde bulunanan Şiringüney, Kızılcamten, Akgeçit, Ahatlar, Güzelce köyleri tahliye edildi.

 

 

 

İhsanlı köyünde yaşayan Orhan Güvenç, yangının ardından römorkuna yüklediği birkaç eşyasıyla evinden ayrıldığını ifade ederek, "Yangın başlayınca evden biraz eşya alıp geldik. Sadece yorganlarımızı, yemek yapacak birkaç tabak çanak aldık" dedi.

