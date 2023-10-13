Orman yolunda feci kaza... 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Kocaeli'nde orman yolunda Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 22:08
Orman yolunda feci kaza... 1 ölü, çok sayıda yaralı!
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Bal Ormanı'nda orman yolunda seyir halinde olan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, toprağın kayması sonucu yaklaşık 30 metrelik uçurumdan uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE, Orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arasözün altında kalan Arda Yılmaz, hayatını kaybederken kazada yaralanan Murat Can U. ve Şaban Ersoy K. kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Arasözde sıkışan Samet Ş. de zorlu arazide ekiplerin yoğun çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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