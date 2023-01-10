Ormanda mahsur kaldı, telefonla aradığı eşinin ihbarıyla kurtarıldı
Bursa'da, 5 metre yükseklikten düşen Mustafa Çetin (43), ormanda mahsur kalınca telefonla eşini arayıp, durumunu bildirdi. Eşin ihbarıyla harekete geçen ekipler, 1 saat süren çalışma sonrası Çetin'i düştüğü yerden kurtardı.
Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde oturan Mustafa Çetin, dün akşam balık tutmak için Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Şelalesi'ne gitti. Gece burada kalan Çetin, sabah olunca dönüşe geçti.
1 SAAT SONRA ULAŞILDI
Çetin, saat 11.00 sıralarında telefon ile eşini arayıp, ormanda düşerek mahsur kaldığını söyledi. Eşin ihbarıyla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çetin ile telefonla irtibat kuran ekipler, mahsur kaldığı noktayı belirledi.
Ekipler, sağ ayağı burkulan ve yüzünde çizikler oluşan Çetin'e 1 saatte ulaştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sedyeye alınan Çetin, ambulansın bulunduğu noktaya indirildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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