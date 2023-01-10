Ormanda mahsur kaldı, telefonla aradığı eşinin ihbarıyla kurtarıldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:42

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:42

Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde oturan Mustafa Çetin, dün akşam balık tutmak için Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Şelalesi'ne gitti. Gece burada kalan Çetin, sabah olunca dönüşe geçti.

1 SAAT SONRA ULAŞILDI

Çetin, saat 11.00 sıralarında telefon ile eşini arayıp, ormanda düşerek mahsur kaldığını söyledi. Eşin ihbarıyla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çetin ile telefonla irtibat kuran ekipler, mahsur kaldığı noktayı belirledi.

Ekipler, sağ ayağı burkulan ve yüzünde çizikler oluşan Çetin'e 1 saatte ulaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sedyeye alınan Çetin, ambulansın bulunduğu noktaya indirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.