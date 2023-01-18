Ormanı 17 yerden yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ormanı 17 farklı yerden yaktığı iddia edilen M.E., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'ndeki ormanda, sabah saatlerinde yangın başladı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere müdahale ederken, bu sırada bölgeden kaçan ve ormanı yaktığı iddia edilen M.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yangın, kısa sürede söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yapılan incelemede, ormanın 17 farklı yerden ateşe verildiği tespit edildi.
Jandarmada sorgusu devam eden M.E.'nin, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Meclis martta feshedilecek
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu