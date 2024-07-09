Ormanlık alan için imar planı yapılıyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Çiğdemim Derneği yaptığı basın açıklamasında, yaklaşık 120 bin metrekare olan alanın önce cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alındığını, şimdi de alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar planı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ormanlık alanda bulunan 30-40 yıllık ağaçlık ve alan içi habitatının yok olacağı vurgulandı. Bu kapsamda eylem düzenleyen bölge sakinleri, bir internet sitesi aracılığıyla 1500’e yakın imza topladı. Konuya ilişkin konuşan Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldız, “Bir tek ağacın bile rant uğruna kesilerek betonlaşmasına göz yumamayız. Ayrıca kamuya ait olan bu Hazine arazisinin konut ve ticari alana dönüştürülmesi haksız menfaat doğurmakta ve tüm şehircilik ilkelerine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu değişiklikle bir kamu yararı da görülmemektedir” dedi.