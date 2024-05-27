Ormanlık alana 33 rüzgâr türbini

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

Projeye ilişikin halkın katılımı toplantısı ise 10 Haziran’da yapılacak. Daha sonra inceleme değerlendirme komisyonu sürecine devam edecek olan projeye onay verilirse toplamda 3 bin 131 hektarlık alanda etkili olacak. Tarım, çayırmera, orman ve ağaçlık karakteri korunacak alan olarak belirlenen bölgelere 33 türbin dikilecek.

Şirket bu projesi için 1 milyar 294 milyon 800 bin TL harcayacak. Proje kapsamında yılda 398 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretilecek.

Rüzgâr türbinine en yakın konut ise 350 metre mesafede bulunuyor.

