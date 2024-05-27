Ormanlık alana 33 rüzgâr türbini
Adını sık sık kamu ihalelerinde duyuran iktidarın gözde şirketlerinden Kalyon Holding, Türkiye’nin birçok bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Holdinge bağlı Kalyon Enerji Yatırımları AŞ, Ordu ve Sivas’ın ilçelerini kapsayan alanda işletmek istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.
Projeye ilişikin halkın katılımı toplantısı ise 10 Haziran’da yapılacak. Daha sonra inceleme değerlendirme komisyonu sürecine devam edecek olan projeye onay verilirse toplamda 3 bin 131 hektarlık alanda etkili olacak. Tarım, çayırmera, orman ve ağaçlık karakteri korunacak alan olarak belirlenen bölgelere 33 türbin dikilecek.
Şirket bu projesi için 1 milyar 294 milyon 800 bin TL harcayacak. Proje kapsamında yılda 398 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretilecek.
Rüzgâr türbinine en yakın konut ise 350 metre mesafede bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!