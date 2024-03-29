Tekirdağ’da 4 bin 225 futbol sahası büyüklüğündeki alana rüzgâr enerji santralı yapılacak: Orman ve tarım arazisine 36 türbin
Kalyon Holding’e bağlı Kalyon Enerji, Edirne ve Tekirdağ’daki Uzunköprü ve Hayrabolu ilçelerini kapsayan 3 bin hektarlık alanda rüzgâr enerji santralı (RES) kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
İktidara yakınlığı ile bilinen şirket onay alması durumunda ormanlık, tarım alanı, yeraltı sularını besleme alanı olarak belirlenen bölge ile taşkın alanı ve karayollarını kapsayan alanda RES çalışmaları başlatacak.
Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre şirket 4 bin 225 futbol sahası büyüklüğündeki alana 36 türbin dikecek. Proje kapsamında 2 milyar 901 milyon TL harcanacak. Toplam kurulu gücü 223.2 MWe olacak olan santralda yıllık 892 milyon 800 bin kWh elektrik üretilecek. Türbine en yakın konut ise 300 metredeki Yağmurca köyüne bağlı.
49 YIL ÖMÜR BİÇİLDİ
Orman alanları için Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınacağını belirten şirket, şahıs arazileri için de kiralama veya satın alma gerçekleştirecek. Tarım arazileri de başvuru yapılarak mera dışı amaca tahsis edilmesi sağlanacak.
Orman ve tarım arazileri içerisinde servis yolları açılacak. Günde 24 saat çalışacak olan santralın işletme aşamasında 10 kişi çalıştırılacak. Projenin işletme ömrü de 49 yıl olarak planlandı.
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