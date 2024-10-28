Ormanlık alandaki çadırda 8,5 kilo esrar ele geçirildi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:34

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:34

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alandaki çadır içinde 8 kilo 525 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık bölgede yapılan aramada çadır içerisinde çuvallar içinde 8 kilo 525 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.