Ormanlık alandaki çadırda 8,5 kilo esrar ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alandaki bir çadırda çuvallar içinde saklanmış 8 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirdi.
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alandaki çadır içinde 8 kilo 525 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık bölgede yapılan aramada çadır içerisinde çuvallar içinde 8 kilo 525 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- 'Güle oynaya gitti, cenazesini aldık'
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Karanlık isme 'varlık' onayı