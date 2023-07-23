Örsan Öymen ölümünün 36. yılında anıldı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:00

Anmaya Öymen’in kardeşi ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, çocukları Örsan Kunter Öymen ile Yasemin Öymen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Öymen’in sevenleri katıldı.

Törende konuşan Altan Öymen, “Hatıraları hepimizde hâlâ yaşıyor. Gazetelerde de yazdıkları duruyor, ne kadar iyi bir yazar, iyi bir gazeteci olduğunun şahidi gibi” dedi. Altan Öymen, Örsan Öymen’in geçen yıl hayatını kaybeden eşi Gisela Öymen ile ilgili “Bu sene ilk defa ikisi beraber yatıyor” dedi.

Örsan Kunter Öymen de babasını şöyle anlattı: “Çok az ve öz bir biçimde hedefi 12’den vuran, son derece cesur yazılar yazardı.”