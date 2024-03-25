Ortaca’da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda, aralarında eskiden tapuda görev aldığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu, 2’si kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arazi satışı karşılığı 5 milyon lirayı aşkın dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:27
Ortaca’da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö., Ortaca’da yaşayan ve yatırım için arsa arayan H.A. ile, uygun fiyata arazi bulduğunu belirterek irtibat kurdu.

Ö.Ö. ile birlikte araziyi inceleme giden H.A. araziyi almak istediğini belirtmesi üzerine, Ö.Ö. arazinin satışı için işlemlere başladığını belirtti. Bu süre zarfında H.A.’ya telefon mesajı ile bahse konu arsa için, teminat bedeli ödemesi konusunda mesajlar gelmeye başladı.

Mesajlara istinaden H.A. tarafından arazi karşılığı, gerekli kurumlara ödenmek şartı ile Ö.Ö.’ye bankadan ve elden olmak üzere 5 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldı. Ancak H.A. Muğla’da araziyi üzerine almak için gittiğinde, şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadığını öğrendi.

Olayın emniyet güçlerine intikal etmesi sonucu, soruşturma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucu, ilk aşamada Ö.Ö. ile birlikte olayla ilgisi bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Süren tahkikat sonucu yapılan operasyon ile olayla bağlantısı bulunan 2’si kadın 7 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin de daha önce tapuda görev aldığı ve dolandırıcılık suçlaması ile hüküm giydiği iddia edildi. Aralarında önceden tapuda da görev aldığı iddia edilen toplam 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.


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