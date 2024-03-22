'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 17 gözaltı

Mersin merkezli 7 ilde 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuran kişileri kapora veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran 17 şüpheli, yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:50
'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 17 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuran kişileri kapora veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, Mersin merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. 

Mersin'de 9, Van'da 3, Adana'da 1, Antalya'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Muğla'da 1 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere toplamda 17 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konulurken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.


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