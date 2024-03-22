Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan "evde paketleme işiyle para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:42
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden "evde paketleme işi yaparak para kazanma" vaadiyle "güvence bedeli" adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda19 şüphelinin kimlikleri teslim edildi. Mersin'in de aralarında olduğu 7 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyaller inceleyeme alındı. Polis, adresinde bulunamayan 4 şüpheliyi arıyor.


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