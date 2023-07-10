Ortaca'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:52

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:17

Ortaca’ya bağlı Dalyan Eskiköy yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11:45’te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine böyleye çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarına, havadan 9 helikopter ve 6 uçak, karadan ise 25 arazöz ve su tankeri, 2 dozer ve 207 personelin katıldığını açıkladı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın çıkış sebebi araştırılırken, bölgede rüzgarın şiddetli olması söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Muğla orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanan sahada soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.