Ortak raporda sona gelinirken, sürecin başındaki eleştiriler devam ediyor: Eleştiriler başa döndü

Yeni çözüm süreci komisyonunun, ortak raporuna artık son şeklini vermesi bekleniyor. Raporda Suriye’deki güncel gelişmelere yönelik bir değerlendirme, özellikle doğrudan terörist ele başı Abdullah Öcalan’ı işaret eden bir yasal düzenleme, umut hakkı ya da yapılacak düzenlemelerle ilgili detaylı bir bilgilendirme olmayacağı belirtiliyor. Bunun yerine bölgesel gelişmelere yönelik genel bir değerlendirme, sürecin kısa bir tarihsel gelişimi, sürece neden ihtiyaç duyulduğunun yanıtı ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili genel çerçevede yasal düzenleme önerileri olacağı söyleniyor.

Bu kapsamda yaklaşık 30-40 sayfa civarında olacağı belirtilen raporda partilerin kendi görüşlerini içeren raporları da ek olarak yer alacak. Raporda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması; infaz, terörle mücadele, ceza yasası gibi yasalarda değişiklikler yapılması, teröristlerin tamamen silah bırakmasına yönelik bir vurgu olması, buna bağlı olarak silah bırakanların dönüşüyle ilgili düzenleme önerisi olması bekleniyor.

‘ARTIK ADIM ATILMALI’

Partilerin bu çerçevede büyük oranda uzlaştığı aktarılırken, sürecin başında muhalefetin iktidara getirdiği eleştirilerin de devam ettiği görülüyor. Süreçte demokratikleşme önerilerinin sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan CHP, sürecin başından beri yaptığı “Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Tayfun Kahraman gibi pek çok isim için verilen AYM kararlarına uyulmalı, belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması sağlanmalı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğü hakları engellenmemeli, muhalif görüşler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ya da ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gibi suçlarla baskı altına alınmamalı” gibi vurgularını yinelemeye devam ediyor.

CHP “Artık sürece inanç için güven artırıcı adımlar atılmalı, bu konularda iktidar bir şey yapmalı. Öneriler kağıt üzeri kalmamalı” çağrısını yapıyor.

‘TERÖR SORUNU OLARAK GÖRÜLMEMELİ’

DEM Parti ise iktidarın sürece “güvenlikçi” bir bakış açısıyla yaklaştığını söylüyor. Bu kapsamda süreçte Kürt meselesine yeterince değinilmediğini, sorunun doğru tanımlanmadığını belirtiyor. Bu noktada iktidarın meseleyi “terör sorunu” olarak görmesini eleştiren DEM Partililer “Kürt sorunu terör çerçevesinde ele alınmamalı. Kabul edilmeli ve çözüm de buna göre getirilmeli” görüşünü dile getiriyor. Ayrıca DEM Parti de uyulmayan AYM ve AİHM kararlarını anımsatarak “Öneriler raporda kalmamalı, eyleme geçmeli” diyor.

CHP YÖNETİMİ RAPORU KONUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda komisyonun ortak rapor taslağını değerlendirdi. CHP’nin komisyon üyeleri de ayrı bir toplantı ile taslağı ele aldı. CHP’liler rapor resmen açıklanana kadar detaylı bir yorum yapamayacaklarını belirtse de raporda bazı eksiklikler ve eleştirdikleri noktalar olduğunu belirtiyor.

Buna karşın, ortak raporda yargı kararlarına, anayasaya uyulmasına yönelik değerlendirmeler olmasının değerli olduğunu belirtiyor. Ayrıca yine ifade özgürlüğü adına bazı adımların da ortak raporda yer alacağını söyleyen partililer, “Her partinin kabul ettiği bir metin çıkartmak zor. Ancak en çok uzlaşılan başlıklardan bir sonuç metni çıkacak. Demokratikleşme adımlarında ortaklaşılması da değerli. Ancak bunların uygulamaya geçmesini de görmek gerekiyor” yorumunu yapıyor.

KOMİSYON BUGÜN RAPORU GÖRÜŞECEK

Yeni çözüm süreci komisyonu bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak taslak raporu değerlendirecek. Komisyonun 21. toplantısında partilerin bir itirazı olmazsa, ortak raporun oylaması da yapılacak. Oylama sonucunda nitelikli çoğunluk aranıp aranmayacağı belirsiz.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in konuya ilişkin, “Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak” açıklamasına karşın, dün raporu değerlendirmek üzere toplanan AKP kanadı “nitelikli çoğunluğun aranmak zorunda olmadığını belirtti. Komisyon raporu kabul ederse, rapor TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.