Ortaköy'de gıda zehirlenmesi faciası: 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen 4 kişilik Böcek ailesi, İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan ailenin Ortaköy'de yadiği kumpir nedeniyle zehirlendiği ortaya çıktı. Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, ailenin 3 yaşındaki Masal Böcek ve 6 yaşındaki Kadir Böcek isimli fertleri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; 11 Kasım’da İstanbul'a tatil için gelen aile, Fatih’te bir otelde konakladıktan sonra gezmek için Ortaköy’e gitti. Burada bir seyyar satıcıdan midye ve kumpir yedikleri bildirildi.

K ÜÇÜK ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Otele döndüklerinde 3 yaşındaki Masal Böcek ve 6 yaşındaki abisi Kadir Böcek’in mide bulantısı şikayetiyle fenalaştı.

Ertesi sabah aile hastaneye gitti; iki çocuk Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar akşam saatlerinde tekrar fenalaşınca Masal'ın hareketsiz yattığının fark edilmesi üzerine ambulans çağrıldı.

Ailenin fertleri yeniden farklı hastanelere götürüldü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Masal (3) ve Kadir (6) kurtarılamadı. Anne ve babanın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ailenin, Ortaköy’de kumpir ve midye yediği aktarılırken zehirlenmenin gerçek nedeni araştırılıyor.