Ortaköy'de denize düşen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:28

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:29

Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu, işçiler Mehmet Şükrü ve Kerem İpek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

BİRİ YARALI KURTARILDI

Denize düşen işçilerden Mehmet Şükrü çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer işçi Kerem İpek'in kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.

Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.