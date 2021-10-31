Ortaköy'de scooter denetiminde ilginç anlar: Scooterla kova taşıdı
Beşiktaş Ortaköy'de trafik ekipleri tarafından elektrikli scooter kullananlara yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Elektrikli scooterda kova taşıyan 15 yaşındaki bir çocuğun da denetime takıldığı uygulamada, kurallara uymayan sürücülere hem gerekli uyarılar yapıldı hem de cezai işlem uygulandı.
Pandemi sürecinde kullanım oranı artan elektrikli scooterlar için denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy'de elektrikli scooter denetimi gerçekleştirildi. Elektrikli scooterda arkasında yolcu taşıyanlar, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve scooter kullanmak için yeterli yaş sınırının altında olanlar tek tek durduruldu. Durdurulan şahıslara kurallara uymadıkları gerekçesiyle 314'er lira para cezası uygulandı.
Scooter ile kova taşıdı
Elektrikli scooterda yük ve yolcu taşıdığı gerekçesiyle durdurulan şahıslardan birinin aynı zamanda yaş sınırının da altında olduğu ortaya çıktı. Yeni yönetmelikle birlikte scooter kullanma yaş sınırı 15 yaşını bitirmiş olmak şeklinde belirlendi. Aynı anda 2 kuralı da ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan gencin aynı zamanda belirtilen yaş sınırının da altında olduğu belirlendi. Denetim süresince durdurulan şahıslara ceza kesildikten sonra gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapıldı. Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- 'İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım'
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu
- Türkiye’yi bekleyen tehlike ne?
- Muğlalı çiftçi isyan etti: Biz nasıl ayakta kalacağız?
- MHP’den erken seçim ve aday açıklaması
- Eski rektörden bir garip 'dolar' paylaşımı