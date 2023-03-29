Ortalık savaş alanına döndü: 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı!

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 48 daireler olarak bilinen sitenin bir bloğunda kalorifer kazanı patladı. Evde bulunan iki kişi olayı hafif yaralı olarak atlattı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:07
Ortalık savaş alanına döndü: 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı!
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Sabah saatlerinde Dursunbey ilçe merkezi Esentepe mevkiinde bulunan 48 daireler sitesindeki bir apartmanın giriş katında bulunan kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki bir evin beton zemini çökerken, bir üst dairenin zemini ise büyük hasar aldı. 4 katlı apartmandaki bazı dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı.

HAFİF YARALI OLARAK KURTULDULAR

Patlama sonrası çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesi üzerindeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlama sonrası hafif yaralı olarak adeta enkaza dönen evden kurtuldular.

Olay yerinde inceleme yapan Dursunbey Belediyesi inşaat mühendisleri, binanın tedbir amacı ile boşaltılmasını istedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


kalorifer patlama Balıkesir

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