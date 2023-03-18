Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde düdüklü tencerenin bomba gibi patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:08
Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin Mahallesi Petek Sokakta Mehmet Kaymaz isimli vatandaşın evinde akşam saatlerinde düdüklü tencerenin patlaması ile beraber büyük bir gürültü koptu.

Patlama esnasında evde bulunan iki kız kardeş yaralandı. Mahalle Muhtarı Hurşit Elçeoğlu’nun olay yerinden kardeşleri kendi aracı ile hastaneye götürürken, kardeşler tedavi altına alındı.

İki kız kardeşin vücutlarında ufak yanıklar oluştuğu sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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