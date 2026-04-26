Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ortalık savaş alanına döndü... Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga: 2 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü... Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga: 2 yaralı

26.04.2026 09:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ortalık savaş alanına döndü... Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin D. (17) ile Özgür A. (17) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kaızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kavga #mardin #tekme #yumruk