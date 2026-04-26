Ortalık savaş alanına döndü... Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga: 2 yaralı

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin D. (17) ile Özgür A. (17) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kaızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.