Ortalık savaş alanına dönmüştü: Cizre Devlet Hastanesi'nde şiddet olayında 3 kişi tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesi'nde meydana gelen kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayıyla ilgili üç kişinin tutuklandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesi'nde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişinin tutuklandığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:
"Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın."
Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup,…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2023
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