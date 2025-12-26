Ortaokul çocuklarına bunu da yaptırdılar!

Öğrenciler videoda sırayla,“Yılbaşı kutlamıyorum çünkü eğlence değil maneviyat zamanı”, “Yılbaşı kutlamıyorum çünkü bizim mutluluğumuz Allah’a yakın olmaktır”, “Yılbaşı kutlamıyorum çünkü Müslüman yılbaşı kutlamaz kendi değerleriyle yaşar” diyor.

Çocukları kullanarak siyasi ideolojileri doğrultusunda böyle bir video yayınlayan okul idarecilerine tepki yağdı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, böyle bir videoda çocukların kullanılmasının ve sosyal medyadan verilmesinin teşhir ve anayasal suç olduğunu belirtti.

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün de “Çocuklar hiçbir dini, ideolojik ya da politik tartışmanın aracı haline getirilmemeli. 15 yaşını geçmemiş çocukları kendi siyasi ideolojinin propagandasını yapmak için kullanan zihniyet suç işlemektedir” diye konuştu.