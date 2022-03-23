Ortaokul müdürünün ‘haremlik selamlık’ oturma düzeni talimatına soruşturma
Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü'nün öğretmenlere gönderdiği mesajda, "Erkeklerin erkeklerle kızların kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı rica ediyorum" ifadeleri yer aldı. Osmangazi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere talimat verdiği ortaya çıkmıştı.
Gazetemiz muhabiri Sena Tufan haberinde, Akın’ın gönderdiği mesajı, “Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim” şeklinde aktarmıştı.
Bunun yanında Akın, resmi bir evrak da hazırlayarak, “Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğreciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” yazısını öğretmenlere göndermişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu kararın gündeme gelmesi ve tepki çekmesi ardından Osmangazi Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamlık açıklamasında, konu hakkında ‘inceleme-soruşturma’ başlatıldığı duyuruldu.
Kaymakamlığın açıklaması şöyle:
“Basında yer alan Osmangazi İlçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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