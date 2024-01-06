Ortaylı ve Şengör Cumhuriyet’in 101. yılını konuştu

Yayınlanma: 06.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 06.01.2024 - 16:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile akademisyen, bilim insanı, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ü “Cumhuriyetimizin 101.Yılı’’ söyleşisiyle İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen söyleşiye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ve eşi Selin Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı.

İZMİRLİLER SAHNEYE TAŞTI

AASSM Büyük Salon’da düzenlenen söyleşiye İzmirliler büyük ilgi gösterdi. İlber Ortaylı ve Celal Şengör için salona gelen 7’den 70’e İzmirliler tüm koltukları doldurdu. Söyleşiyi dinlemek isteyen yurttaşlar salonda yer kalmayınca Ortaylı ve Şengör’ün yer aldığı sahneye alındı.

“CUMHURİYET’İN EĞİTİM SİSTEMİNİN BİR DAHA GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİR”

Söyleşide İlber Ortaylı, insanlık tarihinden dünya edebiyatına, Avrupa tarihinden Türkiye tarihine, eğitimin toplumdaki yerinden sosyal hayata kadar birçok konu hakkında konuştu; anekdotlar anlattı. Günümüz eğitim sistemi ve gençlerin yetişmesi hakkında konuşan İlber Ortaylı, “Gençlerimiz maalesef okuma alışkanlığından çok uzak. Bu eğitim sistemi ne Türkiye’de ne de dünyada bizi bir yere götürüyor. Para hırsıyla yetişen bir nesil ortaya çıkarıyor. İnsan yetiştirmeyi hedef almayan bir eğitim tarzı var. Türkiye’de eğitim de bu çukura girmiştir. Cumhuriyet’in eğitim felsefesi anlaşılmadı. Cumhuriyet eğitim sisteminin bir daha gözden geçirilmesi gerekliliği çok açıktır. Cumhuriyet’in nasıl insan yetiştirmek istediğini yeniden anlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“ATATÜRK İZMİR’İ ÇOK SEVİYOR”

Atatürk’ün arkeoloji, tarih, kültür ve sanata verdiği önemden söz eden Ortaylı, Atatürk için İzmir’in önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ortaylı, “Atatürk burayı çok seviyor, çünkü İzmir onun yaptıklarını anlayan bir yer” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini, ancak kültür hayatının yarım asrı aşkın bir süredir durduğunu vurgulayan Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim Kemalist dönemi iyi anlamamız lazım. Sanayileşme tamam ama bir milletin medeni olmak için başka şeylere de ihtiyacı var. Çok iyi coğrafya ve tarih bilecek. Atatürk buna gayret etmiş. Bu maalesef yarım yamalak gidiyor, hatta gitmiyor. Memleketin okullarında coğrafya dersi kaldırılıyor. Bu anlaşılmayacak bir şey. Coğrafya yok, tarih yok, arkeoloji yok.”

“ATATÜRK ADINI AKILLA DEĞİŞTİRİN”

Atatürk’ün eğitim sistemine dikkat çeken Celal Şengör ise, “Atatürk eğitim sistemini aslında ilk zamanlarında Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitabında anlatıyor. Atatürk diyor ki; bir zabitin Harbiye’den mezun olması demek onun kumandan olabileceğine garanti veren bir şey değildir. Bu, sadece o subayın bir teğmen olarak bir takımın başına geçmesi demektir. O bölüğün komutanı, onun öğretmeni olacaktır. Orada teğmen, bölük komutanı olmayı öğrenecektir. Ondan sonra bölük komutanı olduğunda alay komutanı onun öğretmeni olacaktır diyor. Atatürk Cumhurbaşkanı olduğunda ise, tahsil sadece kitaptan yapılmaz. Tahsil eden kitapta yazılanı kısmen de olsa tatbik etmek zorundadır. Atatürk, eğitim özelinde işi öngörüyor. Okullarımızda laboratuvar olması gerekiyor diyor. Atatürk’ün eğitim sistemine dönmemiz gerekiyor. Bana Atatürk’e hala ihtiyacımız var mı diye soruyorlar. Ben de onlara Atatürk adını akılla değiştirin diyorum. Evet, bizim akıla ihtiyacımız var ” şeklinde konuştu.

BAŞKAN SOYER’DEN ZEYTİN FİDANI

Söyleşinin ardından Başkan Tunç Soyer, İlber Ortaylı ve Celal Şengör’e zeytin fidanı hediye ederek, “Bugün bizimle olduğunuz için sizlere ve bu salonu dolduran tüm İzmirlilere çok teşekkür ediyorum” dedi.