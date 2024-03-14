Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? Ramazan fidyesi ne kadar oldu?

Oruç tutamayanların ne kadar fidye ödeyeceği, Ramazan ayının gelmesi sebebiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? Ramazan fidyesi ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:57
Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? Ramazan fidyesi ne kadar oldu?
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İslam dinine göre, Ramazan ayında oruç tutamayan kişilerin ödemesi gereken bir fidye bedeli bulunmaktadır. Peki, Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? Ramazan fidyesi ne kadar oldu?

ORUÇ FİDYESİ NE KADAR?

Diyanet Vakfı aracılığı ile muhtaç durumda olanlara ulaştırabilek asgari fidye bedeli 130 TL'dir.

Ramazan fidyesi bedeli, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayetlerde belirtildiği üzere bir yoksulu tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.

Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez.

Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.


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