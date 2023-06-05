OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli kimdir? Sabri Tekli kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:10

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:10

OSBÜK, 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü güven tazelerken, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli’de yeniden yönetime seçildi. Sabri Tekli'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



SABRİ TEKLİ KİMDİR?

Sabri Tekli, 1964'te Mersin'de doğdu. Toros Koleji’ nden mezun olduktan sonra 1980 yılında ağaç sektöründe iş hayatına başladı ve 1992 yılında Tekli Orman Ürünleri, 1996 yılında Ilgın Orman Ürünleri, 1999 yılında Yaren Orman Ürünleri ve 2000 yılında da Yalçın Orman Ürünleri fabrikalarını, 2002 yılında Bursa Yenişehir'de ve 2004 yılında da Manisa Ala Şehir'de Şubelerini açarak sektöründe ayrı ayrı 6 işletmenin kuruculuğunu üstlendi. 2004 yılında Mersin Ahşap, Sandık ve Keresteciler derneğini (MASKYD) kurarak 10 yıl başkanlığını yürütmüş ve şu an onursal başkan olarak dernekteki çalışmalarına devam etmektedir. Sabri Tekli, 14 yıl Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis Üyeliği, 5 yıl Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı.

Sabri Tekli, Haziran 2009'dan itibaren de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmekte olup, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunda (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mersin İdman Yurdu Spor Klubü gibi sivil toplum örgütlerinde de üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Sabri Tekli, evli ve üç çocuk babasıdır.