AKP Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş kimdir? Erol Keleş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 19:04

Güncelleme: 04.06.2023 - 19:04

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Elazığ’dan bakan çıkması talebinde bulunacağını söyleyen Erol Keleş'in talebi karşılık bulmadı. Prof. Dr. Erol Keleş'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



EROL KELEŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Erol Keleş, 1970 yılında Elazığ'da doğdu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında ise doktorluk görevine başladı. Keleş, uzmanlığını ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları'nda tamamladı.

Keleş, 1995 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ve Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Keleş, 2012 yılında profesörlük unvanını aldı.

Prof. Dr. Erol Keleş, 2020 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. 2020 yılından itibaren bu görevini yerine getirmekte olan Keleş, milletvekili adaylığı için istifa etti.