Oscar ödüllü 'Umuda Yolculuk' filmine ilham olmuştu: Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti

Sinema tarihine geçen ve 1991 yılında 'Yabancı dilde en iyi film' dalında Oscar ödülü kazanan 'Umuda Yolculuk' filmine ilham olan Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Enhas (77), Almanya'da hayatını kaybetti. Memleketi Kahramanmaraş'a getirilen Enhas'ın cenazesi, Alp Dağları’nda sırtında donarak ölen oğlu Seyit'in (7) yattığı mezarlıkta toprağa verildi.





Mehmet Ali Enhas, 1988 yılında daha iyi bir yaşam için eşi Zeynep ve oğlu Seyit Enhas ile birlikte Halkaçayırı Mahallesi’nden ayrılarak İsviçre’ye gitmek için yola çıktı. Kaçak yollarla Alp Dağları’ndan ülkeye girmeye çalışan Mehmet Ali Enhas’ın sırtında taşıdığı oğlu Seyit, 13 Ekim 1988’te donarak hayatını kaybetti. İsviçre’nin de kabul etmediği aile, cenazeyle birlikte Halkaçayırı Mahallesi’ne döndü. Mehmet Ali Enhas bir süre sonra ailesiyle birlikte Almanya’ya gitti ve o ülkede yaşamaya başladı. 1988 yılında yaşanan bu göç trajedisi, İsviçreli yönetmen Xavier Koller’in dikkatini çekti ve senarist Feride Çiçekoğlu ile birlikte Mehmet Ali Enhas ve ailesinin yaşadıklarını kaleme alarak 'Umuda Yolculuk' adıyla beyaz perdeye aktardı.





OSCAR'A UZANAN GÖÇ TRAJEDİSİ

Başrollerini Necmettin Çobanoğlu, Nur Sürer ve Emin Sivas'ın paylaştığı filmin çekimleri Kahramanmaraş, İstanbul, İtalya’nın Milano, Como ve La Spezia şehirleri ile İsviçre’nin Graubünden Kantonu’nda çekildi. Türkiye-İsviçre ortak yapımı olan film, 1991 yılında İsviçre’ye ‘Yabancı dilde en iyi film’ dalında Oscar ödülünü kazandırdı ve yönetmen Xavier Koller, Oscar ödülünü Amerikalı aktör Dustin Hoffman'ın elinden aldı.





OĞLU İLE AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve son zamanlarda yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı tedavi gören Mehmet Ali Enhas, hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Enhas’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Enhas, götürüldüğü Halkaçayırı Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mehmet Ali Enhas’ın defnedildiği Halkaçayırı Mahallesi Mezarlığı'nda, 1988 yılında Alp Dağları’nda sırtında ölen oğlu Seyit Enhas’ın da mezarı bulunduğu bildirildi.