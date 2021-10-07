OSİAD Başkanı Ekinci: Vergi incelemelerinde huzursuzluk çıkabilir

07 Ekim 2021 Perşembe, 18:37

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Vergi Usul Yasasında yapılması öngörülen değişiklikle, mükelleflerin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin işyerinde incelenmesi hükmünün kaldırılarak bu evrakların vergi dairelerine istenecek olmasının çok büyük külfet ve sakıncalar ortaya çıkaracağını söyledi.

Ekinci, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini, teklifin 139. maddesine itirazları bulunduğunu kaydetti.

İNCELEME DAİREDE YAPILACAK

Ekinci, 1949’da kabul edilen düzenlemede, vergi incelemelerinin işyerinde yapılmasının hükme bağlandığını, işyerinin uygun olmaması, ölüm veya işin terki gibi zorunlu hallerde incelemenin ilgili vergi dairesinde olacağının öngörüldüğünü anımsatarak, “139. madde için düşünülen değişiklikle bu hüküm kaldırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, incelemenin kural olarak ilgili vergi dairesinde yapılacak. İnceleme elemanlarına mükelleflerden gerekli defter ve belgeleri daireye getirmesini yazılı olarak isteme yetkisi veriliyor. İncelemenin işyerinde yapılması istisnai şartlara bağlandı” diye konuştu,

‘ÇAĞA UYGUN DEĞİL’

Ekinci, değişikliğin ciddi sorunlar yaratacağını, mükelleflerin işini zorlaştıracağını ifade ederek, “Bu düzenleme yasalaşırsa, mükellefler, bütün evraklarını, vergi dairelerine veya özel idarelere verme zorunluluğunda olacak. Bir işyerinin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin götürüldüğü yerde kaybolup kaybolmayacağı, evrakta tahrifat yapılıp yapılmayacağı nereden bilinecek? Bir defterin bir sayfası yırtılıp atıldığında mükellef ne yapacak? Belgelerin dairelerde kaybolduğu ve bundan mükelleflerin sorumlu tutulduğu gibi örnekler hatırlandığında ne kadar büyük sıkıntılar yaşanacağı tahmin edilebilir. Ayrıca, e fatura, e arşiv, e beyanname gibi pek çok işlemin dijitalleştiği bir dönemde de arabalarla belge taşıyıcılığa yönlendirme çağa da uygun değil” uyarılarında bulundu.

‘MÜKELLEFE KÜLFET’

Ekinci, belgelerin tek tek fotokopisinin alınmasının gerekeceğini, bunun da mükellefe külfet getireceğini ve işlerini zorlaştıracağını ifade ederek, “Büyük şirketlerin, mağazaların, çok sayıda şubesi, temsilciliği bulunan işyerlerinin sahipleri için bu durum çok büyük sıkıntılar, sakıncalar ortaya çıkaracaktır. Bizim insanımız, zabıtadan, polisten, vergi elemanından çekinir. Karakola, vergi dairesine gitmek istemez, psikolojisi bozulur. Vergi elemanı canı isterse işyeri sahibini her gün ayağına çağırabilir. Böylesine önemli bir olayda, bir inceleme elemanına inisiyatif verilmesi hiç doğru değil. Oysa mevcut durumda, hesap uzmanı, işyerinde işin inceliklerini öğreniyor, istediği evrak temininde sıkıntı yaşanmıyor, muhasebeci ile temas halinde olunması inceleme sürecini kolaylaştırıyor” diye konuştu.