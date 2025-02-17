OSİAD Genel Kurulu’nda yeni başkan belli oldu: Esat Hisarcıklılar göreve başladı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:06

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği’nde (OSİAD) yeni bir dönem başladı. Son 6 yıldır OSİAD Başkanlığı’nı yürüten Süleyman Ekinci, görevini Esat Hisarcıklılar’a devretti. Yeni seçilen Esat Hisarcıklılar, “Gelişmiş bir sanayi, sürdürülebilir bir kalkınma, daha fazla üretim, istihdam, ihracat, yüksek teknolojili ürün için hep birlikte çalışacağız. OSİAD’ın bugüne kadar yazdığı sayısız başarı hikayesine yenilerini ekleyeceğiz” dedi. OSİAD’ın 34’üncü Genel Kurulu, Ostim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Defterdarı Yüksel Duman, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB Hüseyin Kutsi Tuncay’ın da katıldığı genel kurulun açılışını yapan önceki dönem yönetim kurulu başkanı Süleyman Ekinci, tek dertlerinin üretmek olduğunu söyledi. Ekinci, vergi adaletinin sağlanması için çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini ifade etti.

‘ÜRETMEK ONLAR İÇİN YAŞAM KAYNAĞI’

Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Ostim’in sadece Ostim’in sınırlarından ibaret olmadığını, Ostim’in sanayici ve girişimci ürettiğini, bölgedeki sanayicilerin başka OSB’lerde de üretim yapan işletmeleri bulunduğunu ve üretimin hakkını verdiğini söyledi. Ankara İl Defterdarı Yüksel Duman ise kayıtdışılıkla mücadele konusunda büyük çaba harcadıklarını dile getirdi ve Ankara’da vergi tahsilatında yüzde 92 oranına ulaştıklarını anımsatarak “Sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Sanayici yatırım yapıyor, risk alıyor. Üretmek onlar için yaşam kaynağı. Hepimiz birlikte olduğumuzda sorunlarımızı çözeriz” diye konuştu. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, bölgesel kalkınma yoluyla ulusal kalkınmayı amaçlayan OSİAD’ın yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir kalkınma için önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yöneticilerin istişareye önem vermelerinin faydalarına dikkat çekti.

YENİ YÖNETİM

Tek listenin yarıştığı genel kurulda Esat Hisarcıklılar başkanlığındaki yönetim listesi, oybirliği ile seçildi. Yeni yönetim kurulunda Esat Hisarcıklılar, Tamer Tuğlu, Ömer Tayfun Angın, Emrah Çağrı, Mert Taş, Onur Öztuna, Ahmet Erbasan, Gülşen Sucu İnal, Mehmet Hakan Atalay, İhsan Akalın, İsmail Kayaaslan, Begüm Beyazkılıç Yılanlı, Ali Pehlivan yeraldı. Denetim Kurulu’na ise Gürkan Balasar, Ömer Soylu, Yasemen Çalışkan seçildi.

YENİ BAŞKAN ESAT HİSARCIKLILAR: BAYRAĞI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ

Genel kurulda başkanlığa seçilen Esat Hisarcıklılar ise yaptığı konuşmada, 1991 yılından beri OSİAD’ın özverili bir şekilde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimsenin rakibi değiliz, tüm paydaşlarımızla olumlu bir diyalog ve işbirliği içerisinde sanayinin yaşadığı sorunları, rekabeti, hızlı teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu durumları fırsata çevireceğiz. Yeni teknolojilere adapte olacağız ve OSİAD’ı uluslar arası platformlarda daha görünür hale getireceğiz. İşbirliğimiz ve dayanışmamız ile üstlendiğimiz sorumluluğumuzun farkında olarak ülkemiz ekonomisini daha iyi noktalara taşımak için elimizden geleni yapacağız. OSİAD’ın bugüne kadar yazdığı sayısız başarı hikayesine yenilerini ekleyeceğiz”



