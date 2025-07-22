OSİAD Özel Bilge Hastanesi ile protokol imzaladı.

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Özel Bilge Hastanesi ile protokol imzalandı. ostimGenel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mete Aldan ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Pelin Unat, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Esat Hisarcıklılar'ı ziyaret ettiler. Protokol sözleşmesinin içeriğinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında OSİAD üyesi firmalara, firma çalışanlarına ve ailelerine avantaj sağlayacak olan protokol sözleşmesinin imzaları atıldı.

Protokol sözleşmesi sonrası konuşan Başkan Esat Hisarcıklılar; OSİAD üyesi firmalara avantaj sağlayacak anlaşmalar ve etkinlikler konusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirirken, sanayi ve sağlık sektöründeki iş birliklerinin de önemine vurgu yaptı.