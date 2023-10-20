Osman Bahadır'ı kaybettik

Yayınlanma: 20.10.2023 - 19:40

Güncelleme: 20.10.2023 - 19:40

Cumhuriyet Kitapları yazarımız, bilim tarihçisi ve 68 kuşağının temsilcilerinden Osman Bahadır, önceki gün yaşamını yitirdi.

Çeşitli sağlık sorunları bulunan Bahadır, 74 yaşındaydı ve bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bahadır, dün akşam Kuşadası Hanım Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

OSMAN BAHADIR KİMDİR?

1949 yılında Tokat’ta doğdu. İlk ve orta okulu bu şehirde bitirdi.1966 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Faku¨ltesi’nde öğrenime başladı. Üçu¨ncu¨ sınıf öğrencisiyken tutuklandığı için bu faku¨ltedeki öğrenimi yarıda kaldı.

Bahadır, 68 kuşağının seçkin mücadeleci insanlarındandı ve 11 yıl cezaevi yaşamından sonra kendine bilim tarihçiliği, bilimsel düşüncenin değerlendirmeleri ve yorumlamayı ana uğraş alanı olarak seçti. Tutuklanma sonrasında u¨niversite öğrenimine yeniden başladı ve İTÜ Maden Faku¨ltesi Petrol Mu¨hendisliği Bölu¨mu¨’nden mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölu¨mu¨’nden yu¨ksek lisans derecesi aldı. Denis Diderot Üniversitesi Bilimler ve Teknikler Tarihi ve Epistemoloji Bölu¨mu¨’nden DEA derecesi aldı.

Çeşitli yayın kuruluşlarında bilim metinleri redaktöru¨ olarak çalıştı. 1991-1994 yılları arasında 30 sayı Bilim Tarihi dergisini çıkardı. Bilim tarihi u¨zerine telif ve çeviri 23 kitabı ve çeşitli dergilerde 600’u¨n u¨zerinde yazısı yayımlandı.

Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkan Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim, Osmanlılardan Cumhuriyete Seku¨lerleşme, Bilimde Öncü Kadınlar ile Osmanlılardan Cumhuriyete Elektrik, Thomas Kuhn ve Postmodernizm, yayınlanmış olan kitaplarından bazılarıdır.