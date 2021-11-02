Osman Kavala cezaevinden açıklamalarda bulundu

02 Kasım 2021 Salı, 10:35

Silivri Cezaevi'nde dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, hapishaneden mektup yolladı.

Kavala mektubunda, dün itibarıyla Silivri Cezaevi'ndeki dördüncü yılını tamamladığını belirtti. Kavala, "Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir." ifadelerini kullandı.

Kaval'nın açıklaması şöyle:

"Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılım tamamlandı. Bu süre içinde, sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir."

NE OLMUŞTU?

Osman Kaval, Gezi direnişine ilişkin davada beraat etmesine rağmen ‘casusluk’ suçlamasıyla tekrar tutuklanmıştı.

Kavala hakkında yeni iddianame hazırlanmıştı. Kavala ve eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianamede, iki ismin de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü.

Kavala hakkında bir önceki davadaki suçların tekrarlandığı iddianamede, bu olayların devamının 15 Temmuz darbe girişimi olduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde Kavala'yı hedef almış ve "Terörün beslendiği odaklar belli. Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala’nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros’un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım." demişti.

