Osmancık üzümü coğrafi işaret alıyor

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:01

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:01

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi, Gökçealan’a özgü bir tür olan Osmancık Üzümü için düzenlediği Osmancık Üzüm Şenliği çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği Çiftçi Buluşması ile başlayan şenlikte Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, küresel iklim değişikliğinin üretim üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Üreticilerle birlikte şenliğin yapılmasına karar verdiklerini belirtti. Osmancık Üzüm Şenliği’ni patent müjdesiyle düzenlediklerini belirten Sengel; “2020 yılından bu yana ciddi efor sarf ediyoruz. En sonunda gururla söylemek gerekir ki, Türkiye'de belki de bir ilk, bir köyün özelinde Gökçealan, Osmancık üzümümüzün coğrafi işaretini aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

SENGEL’DEN ÜRETİM İÇİN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Çiftçi Buluşması’nda tarımsal üretimin devamı için toprağın korunmasına dikkat çeken Başkan Sengel; iki yıl önce Havutçulu’da JES yapılmaması için açılan davanın çevredeki tarımsal üretime zarar verecek olması sebebiyle üretici lehine sonuçlanmasına karşın Havutçulu’da ÇED Raporu için ilgili şirketin yeni bir başvuru yaptığını belirterek; “Şimdi hepimiz bir şenlik için buradayız. Üretim için buradayız. Gıda güvenliği için buradayız. Sağlıklı ürünler üretilsin diye bir aradayız. Çiftçimiz de kazansın diye bir aradayız. Herkesi sanki şenlik olurmuşçasına bizi takip ederek direnişimize destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

AKADEMİSYENLERDEN “YEREL ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKIN” ÇAĞRISI

Çiftçi Buluşmasında konuşan Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen; coğrafi işaret belgesiyle Osmancık üzümü üreticisi olmanın sorumluluğunun arttığını belirterek; “Bundan sonra budamadan hasada kadar olan süreçte bazı şeyleri birlikte yürüteceğiz. Osmancık üzümünün bu bölgede daha iyi bir şekilde üretmek, katma değerini arttırmak için birtakım çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan coğrafi işaretin Osmancık üzümünün rekabet gücünü arttıracağını belirterek; “Her zaman için kendi yöresel ürünlerinize, yerel çeşitlerinize sahip çıkın. Verim ve kaliteyi arttırmak için ilgili paydaşlar ve ilçe tarım müdürlüklerinin yanı sıra üniversite olarak bizler de üreticilerimize teknik olarak destek vermeye hazırız” dedi.

Bornova Belediyesi’nde Ziraat Mühendis olarak görev yapan Anıl Ayvaz coğrafi işaretli ürünlerin kendi piyasasını oluşturduğunu Bornova Belediyesi olarak Kınalı Bamya ve Misket Üzümü ile deneyimlediklerini belirterek; “Büyük market zincirleri, büyük toptancılar bizim patentli ürünlerimizi almak istiyorlar. Dolayısıyla Osmancık üzümü üreticisi olarak sizlerin kooperatifinize sahip çıkıp Selçuk Belediyesi ile dirsek temasında olmanız gerekiyor” dedi.

TURİZME DE KATKI SUNUYOR

Destek Patent Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Zemin coğrafi işaret belgesinin bir kalite göstergesi olduğunu belirterek; “Coğrafi işaret bölgeyle ürün arasındaki bağlantıyı sunan bir kalite belgesi. Coğrafi işaret belgesi yöreye turist turistik açıdan da bir katkı sunuyor” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Çiftçi Buluşması’nda Efes Selçuk Belediyesi tarafından üretilen tüm kompost gübrenin gelecek sene Gökçealanlı üreticilere verileceğini söyledi.

Çevre ilçelerden gelen birçok ziyaretçinin katıldığı şenlikte 100’e yakın üretici ve el sanatçısı stant açtı. Çiftçi Buluşmasının ardından Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği Grup Asparagas ve Efes Kent Orkestrası Konserleriyle akşam saatlerine kadar devam etti.