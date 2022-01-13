Osmangazi Belediyesi'nden kılık kıyafet genelgesi: Kolsuz elbiseler yasak

13 Ocak 2022 Perşembe, 10:50

Bir milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 5. ilçesi olan Bursa'nın Osmangazi ilçesinin belediye yönetimi, personeli için kılık kıyafet genelgesi yayınladı. AK Parti'li Mustafa Dündar'ın yönettiği ilçenin belediye personeli için yayınlanan genelgede, 12 Eylül cuntasının Bakanlar Kurulu'nun 16 Temmuz 1982'de aldığı karara atıf yapıldı.

DARBE KANUNU

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Osmangazi Belediyesi, 7 Ocak'ta tüm personeline gönderdiği genelgeyle, 10 Ocak tarihinden itibaren, tüm personelin 12 Eylül 1980'deki darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi'nin 16 Temmuz 1982 tarihli kararıyla çıkartılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun bir şekilde giyinmesini istedi.

"ETEK DİZDEN YUKARI VE YIRTMAÇLI OLAMAZ"

Cunta yönetmeliğine dayanan genelgeyle başörtülü personel açısından dezavantajlı bir durum oluşmadı. Ancak, kadın personelin kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolon giymesi, etek boyunun dizden yukarı ve yırtmaçlı olması ile sandalet giymesi yasaklandı.

ERKEK PERSONELE TIRAŞ VE KRAVAT ZORUNLULUĞU

Genelgede erkek personele ise ütülü elbise, gömleksiz ve kravatsız dolaşmama, boyalı ayakkabı, saç ve günlük sakal tıraşı zorunluluğu getirilirken, bıyık boyunun da dudak hizasını geçmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

SAKALLI BAŞKAN YARDIMCILARI

Oysa genelgeyi yayınlayan Osmangazi Belediyesi'nin iki başkan yardımcısı sakallı.

Belediyenin resmi sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, başkan yardımcıları Hüseyin Erdönmez ve Yunus Şahin'in sakallı fotoğrafları yer alıyor. Belediye personeli, Erdönmez ve Şahin'in halen sakallı olduğunu belirtiyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NİN TARTIŞMALI GENELGESİ

Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler imzasıyla Osmangazi Belediyesi personeline gönderilen genelgenin tamamı şöyle:

25 Ekim 1982 tarih ve 17849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 16.07.1982 tarihli kararı ile yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5.nci maddesinde?

"a.) Kadınlar?

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b. Erkekler?

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade? ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur.

(Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665? K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare: Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir) temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.

Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik: 7/8/1991 ­ 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.'" denilmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tüm personelin kılık kıyafet genelgesine uygun olarak göreve gelmesi gerekmektedir. 10/01/2022 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde genelgeye uygun olmayan personellerin tespit edilen durumları ile ilgili olarak disiplin işlemleri uygulanacaktır.

Ekte sunulan yönetmeliğin Müdürlüğünüzde görev yapan tüm personellere tebliğ edilerek konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda?

Gereğini arz ve rica ederim.

Beytullah Seferler

Başkan Yardımcısı